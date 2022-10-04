شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يطمئن على بوبو بعد مشاركته فى ودية كاسكادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية محمد رضا بوبو لاعب وسط فيوتشر للمباراة المقبلة أمام كالون إف سي في الكونفدرالية، بعد تعافيه من إصابة الكدمة في السمانة والتي تعرض لها خلال مشاركته في إياب الدور التمهيدي الأول أمام بول الأغندي والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف، وكان فيوتشر قد تأهل إلى دور الـ 32 بعد تخطيه بول الأوغندي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 64.

وشارك بوبو في مباراة فيوتشر وكاسكادا الودية والتي انتهت بفوز فيوتشر بثلاثية نظيفة، وذلك في اطار الاستعداد لمواجهة كالون يوم 9 أكتوبر الجاري، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين في ليبيريا.



بوبو

يخوض فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق، تحدياً جديداً في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عندما يحل ضيفاً على نظيره كالون السيراليوني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقام مباراة فيوتشر وكالون يوم 9 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تقام المباراة في ليبيريا، وقرر علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، أن يخوض الفريق تدريباته على فترتين قبل السفر إلى ليبيريا، فترة صباحية وأخرى مسائية، وذلك لزيادة اللياقة البدنية للاعبين، وتولى محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق، مسؤولية قيادة التدريبات في غياب علي ماهر للحصول على رخصة التدريب.

كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر، عن موعد سفر فريقه إلى ليبيريا استعداداً لمواجهة فريق كالون فى الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقال السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”، "حددنا 5 أكتوبر للسفر إلى ليبيريا والرحلة تستغرق 12 ساعة يتخللها ترانزيت نظراً لطول المسافة، والمباراة ستقام يوم 9 أكتوبر الجاري ولم يتم تحديد موعد مباراة الإياب في القاهرة حتى الآن".