شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبًا أحرزوا فى شباك الإسماعيلى قبل ارتداء قميصه.. آخرهم "الشبراوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد باسم مرسي ومحمود الشبراوي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ضمن صفوف فريقهما الجديد خلال التدريبات الجماعية الحالية استعدادًا للموسم الكروي.

وكان مسئولو الدراويش، قد قاموا بتدعيم مراكز الفريق المختلفة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بـ 11 صفقة وهم التونسيون حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط والتوجولي ياو أنور الغاني الأصل والإيفواري عبد القادر كوليبالي بالإضافة إلى صالح جمعه وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن بجانب باسم مرسي ومحمود الشبراوي.

ورفع ثنائي الإسماعيلي الجدد، قائمة اللاعبين الذين أحرزوا فى الدراويش قبل الإنضمام إليه خلال منافسات الدوري العام ليصبح عددهم 23 لاعبًا، وذلك علي النحو التالي ..

يوم 18 نوفمبر 94 .. مباراة القناه 4 / 1 ملعب الإسماعيلى ( محمد عبد الرؤوف )

يوم 5 نوفمبر 97 .. مباراة المنصورة 3 / 3 بالإسماعيلية ( وليد صلاح عبد اللطيف 2)

يوم 10 أبريل 98 .. مباراة الزمالك 1 / 2 بالقاهرة ( عبد الحميد بسيونى )

يوم 19 مايو 98 .. مباراة المقاولون العرب 1 / 1 بالجبل الأخضر ( جون أوتاكا )

يوم 23 نوفمبر 99 .. مباراة جولدى 1 / 2 بالقاهرة ( عمرو الدالى )

يوم 2 يونيه 2000 .. مباراة الأهلى 4 / 3 بالإسماعيلية ( إبراهيم سعيد 2 )

يوم 13 يوليو 2000 .. مباراة جولدى 4 / 1 بالإسماعيلية ( عمرو الدالى )

يوم 14 مايو 2000 .. مباراة المنصورة 2 / 1 بالمنصورة ( وليد صلاح عبد اللطيف )

يوم 19 ديسمبر 2000 .. مباراة الزمالك 1 / 2 بالقاهرة ( عبد الحميد بسيونى )

يوم 2 يونيه 2002 .. مباراة المصرى 3 / 2 بالإسماعيلية ( عمرو الدسوقى )

يوم 8 مارس 2003 .. مباراة الأهلى صفر / 1 بالإسماعيلية ( أحمد صلاح حسنى )

يوم 12 مايو 2003 .. مباراة المصرى 3 / 2 بالإسماعيلية ( عمرو الدسوقى )

يوم 29 مارس 2004 .. مباراة الاتحاد 4 / 1 بالإسماعيلية ( محمد فضل )

يوم 22 أكتوبر 2004 .. مباراة بلدية المحلة 1 / 1 بالمحلة ( مصطفى جعفر )

يوم 31 أكتوبر 2004 .. مباراة الزمالك 1 / 2 بالإسماعيلية ( وليد صلاح عبد اللطيف )

يوم 21 أكتوبر 2005 .. مباراة الزمالك 1 / 2 بالقاهرة ( مصطفى جعفر )

يوم 23 فبراير 2006 .. مباراة المصرى 2 / 1 ببورسعيد ( محمد فضل )

يوم 28 مارس 2006 .. مباراة المصرى 1 / 2 بالإسماعيلية ( مصطفى جعفر )

يوم 1 نوفمبر 2008 .. مباراة اتحاد الشرطة صفر / 2 بالإسماعيلية ( محمود النادى )

يوم 8 نوفمبر 2008 .. مباراة غزل المحلة 1 / 1 بالمحلة ( عبد الحميد شبانه )

يوم 4 أبريل 2009 .. 2 / 2 بالقاهرة ( أحمد دويدار )

يوم 13 أبريل 2009 .. مباراة المقاولون العرب 5 / 1 ملعب القناه بالإسماعيلية ( صلاح مارادونا )

يوم 24 مارس 2010 .. مباراة الجونة 1 / 2 بالإسماعيلية ( سعد حسنى )

يوم 8 نوفمبر 2010 .. مباراة الزمالك 2 / 3 بالقاهرة ( محمود عبد الرازق شيكابالا )

يوم 6 مايو 2015 .. مباراة الاتحاد 1 / 1 بالإسماعيلية ( محمد حمدى زكى )

يوم 2 يوليو 2015 .. مباراة سموحه 3 / 1 بالإسماعيلية ( إبراهيم عبد الخالق )

يوم 9 سبتمبر 2017 .. مباراة الاتحاد 4 / 2 بالإسكندرية ( محمد كماتشو )

يوم 22 سبتمبر 2018 .. مباراة سموحه 1 / 3 بالإسماعيلية ( بنسيون شيلونجو )

يوم 4 نوفمبر 2016 .. مباراة إنبى 2 / 1 بالإسماعيلية ( عمرو الحلواني )

يوم 18 أكتوبر 2019 .. مباراة حرس الحدود صفر / 1 بالإسماعيلية ( عمرو الحلواني )

يوم 14 مايو 2021 .. مباراة أسوان 3 / 2 بالإسماعيلية ( عمرو الحلواني )

يوم 3 مارس 2013 ” موسم ملغي ” .. مباراة بتروجيت صفر / 1 ملعب الإسماعيلي بالقاهرة ( باسم مرسي )

يوم 6 يوليو 2015 .. مباراة الزمالك صفر / 3 بالقاهرة ( باسم مرسي )

يوم 17 ديسمبر 2020 .. مباراة الإنتاج الحربي 3 / 3 بالإسماعيلية ( باسم مرسي )

يوم 21 ديسمبر 2020 .. مباراة الجونة 1 / 2 بالغردقة ( محمود الشبراوي )