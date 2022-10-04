الإسماعيلي يكشف دور برزنتيشن في دفع غرامات النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - توجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي بالشكر لسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن الراعي الرسمي للدراويش.

وأكد الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي أن مجلس إدارة النادي يشكر شركة برزنتيشن لتعاونهم الشديد مع النادي الاسماعيلي، و توفير السيولة اللازمة لسداد غرامات النادي لدي الفيفا لرفع حظر القيد و توفير مستحقات اللاعبين.

وأكمل النادي خلال بيانه أن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية دعم الإسماعيلي بشكل كبير وله دور بارز في التعاقد مع شركة برزنتيشن.

واختتم النادي بيانه: "يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن شركة برزنتيشن الراعي الرسمي للنادي تعي تماما قيمة وتاريخ النادي الاسماعيلي كأحد القلاع الرياضية في مصر وهو ما وضح جليا خلال المفاوضات التي تمت لتوقيع عقود الرعاية الجديدة مؤكدين أن الشركة لن تتوان عن خدمة النادي ودعمه ومساندته".