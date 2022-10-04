لاعب الأهلي يتحدث لمصراوي عن إعارته للداخلية.. ونصيحة مارسيل كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب رمضان حسن

كشف محمد خليفة نصير مدافع فريق الكرة بالنادي الأهلي عن أسباب موافقته على الإعارة لصفوف الداخلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل المدافع الشاب نصير من صفوف الأهلي إلى الداخلية على سبيل الإعارة، علمًا بأنه يرتبط بعقد مع القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات.

وقال نصير في تصريحات خاصة لمصراوي إن وجود رضا شحاته على رأس القيادة الفنية لفريق الداخلية كان وراء موافقته علي الخروج معارًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب العلاقة الجيدة التي تجمعهما.

وأضاف: "كان لديً عرضين آخرين من ناديي أسوان وإنبي لاستعارتي لمدة موسم، لكني فضًلت الانتقال لفريق الداخلية بسبب رضا شحاته وأيضا وجود زملائي الشباب وليد مصطفي وميدو حسام ومصطفي فوزي المعارين أيضا لمدة موسم".

وأكمل: "كانت هناك جلسة مع مارسيل كولر مدرب الأهلي وفيها أشاد بما قدمته في المعسكر الأخير وفي التدريبات والمباريات الودية لكن في النهاية نصحني بأن أخرج إعارة حتى أضمن المشاركة في عدد أكبر من الدقائق خلال المباريات في الموسم المقبل وأنا أقتنعت بما قاله لي رغم أنه خيرني بين البقاء أو الإعارة".

وتابع: "كولر قال لي أنه سيقوم بمتابعتي جيدًا في فترة الإعارة وأتمنى أن أقدم مستوى جيد وأساعد زملائي في الفريق على تحقيق نتائج طيبة في الموسم المقبل".

وأنهي مدافع الأهلي المعار للداخلية تصريحاته، قائلًا: "جددت عقدي مع الأهلي منذ 6 أشهر وأنا الآن مرتبط بعقد مدته أربع سنوات قادمة".