الخليج 365 يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع كاواساكي الياباني لضم مارسينهو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

حالة من الغموض فرضت نفسها علي مفاوضات النادي الأهلي مع نادي كاواساكي فرونتالي الياباني لضم الجناح الأيسر البرازيلي مارسينهو، ما بين توقف الأمور وزيادة في المقابل المادي .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن هناك حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي نتيجة تسريب اسم اللاعب والتفاوض معه في هذا الوقت علي وجه التحديد.

وأوضح:" الأمور التفاوضية معقدة نسبياً ولكن هناك انفراجة شهدتها الساعات الماضية بعد تأكيد السويسري مارسيل كولر المدير الفني خلال إجتماعه مع محمود الخطيب برغبته في ضم اللاعب دون غيره".

وتابع:" حدثت انفراجة وبات فرص ضم اللاعب كبيرة للغاية والساعات المقبلة سوف تشهد الحسم وإرسال العقود ".

وأتم:" هناك موافقة من اللاعب ووكيله على الانضمام للأهلي والأمور في مراحلها الأخيرة مع ناديه الياباني وسوف يتم إرسال التذاكر للبرازيلي مارسينهو للوصول للقاهرة والخضوع للكشف الطبي ثم الإعلان الرسمي عن الصفقة".