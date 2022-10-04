إنه مُذهل.. ماذا قال هالاند عن محمد صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

اختار إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الثنائي محمد صلاح وساديو ماني كأفضل اللاعبين الأفارقة الذي واجههم في مسيرته حتى الآن.

ويعيش هالاند فترة من التوهج في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي، إذ سجل 14 هدفا في 8 مباريات فقط مع سيتي ومن بينها 3 هاتريك.

وقال النجم النرويجي في مقابلة مع "سكاي سبورتس": "أفضل اللاعبين الأفارقة الذين لعبت معهم؟ أعتقد أشرف حكيمي في دورتموند ورياض محرز مع مانشستر سيتي حاليًا".

وعن أفضل اللاعبين الأفارقة الذين لعب ضدهم، رد هالاند، قائلًا: "لقد لعبت ضد ليفربول، لذا ساديو ماني لاعب جيد جدا ومحمد صلاح أيضا مُذهلًا وكذلك كاليدو كوليبالي".

وأضاف: "لكن ربما يكون ماني وصلاح هما أفضل ما لعبت ضدهما".

وواجه محمد صلاح نظيره هالاند في ثلاث مرات سابقة من بينها مرتين أثناء تواجد النجم النرويجي في ريد بل سالزبورج وذلك ببطولة دوري أبطال أوروبا، والمرة الثالثة كانت في بداية الموسم الحالي عندما توج ليفربول بلقب الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.