رئيس الاتحاد السكندري يكشف تطورات أزمة حسام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه على استعداد لإنهاء أي خلاف مع حسام عاشور لاعب الفريق السابق رغم الشكوى الذي تقدم بها ضد النادي في فترة سابقة.

وانتقل حسام عاشور إلى صفوف الاتحاد السكندري بعد نهاية عقده مع الأهلي في عام 2020، ولكن واجهه سوء حظ بإصابته بالرباط الصليبي وابتعد عن الملاعب فترة طويلة ثم قدم شكوى ضد زعيم الثغر بسبب مستحقاته المالية.

وقال مصيلحي في تصريحات لقناة صدى البلد: "حسام عاشور من اللاعبين المحترمة جدًا وحصل سوء تفاهم من جانبه تجاه نادي الاتحاد ومستعد لعقد جلسة معه للتفاهم معه وإنهاء كافة الخلافات".

وأضاف: "حسام عاشور قدم شكوى ضد الاتحاد ولكننا لدينا الردود على هذه الشكوى".

وأكمل: "في الـ5 سنوات الماضية لم يقدم لاعبا أو مدربا أي شكوى ضد الاتحاد وما أغضبني أن حسام عاشور اشتكى النادي وهو على ذمته".

وتابع: "مستعد لإنهاء أي خلاف مع اللاعب بشكل ودي وبشكل محترم وإذا كان له حق سيحصل عليه ولا مشكلة في ذلك".