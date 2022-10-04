تقارير: رونالدو قد يرحل عن مانشستر يونايتد في الانتقالات الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو قد يرحل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن إريك تن هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد سيكون عليه الآن الموافقة على التغيير في حال تلقي عرض مناسب لضم رونالدو /37 عاما/ في سوق الانتقالات الشتوية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا يعد تغييرا لما كان عليه الحال في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، حيث كان النادي والمدرب قد أبديا تمسكا ببقاء اللاعب.

ومن المفترض أن يستمر عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد حتى 30 يونيو 2023 .

وتردد أن رونالدو كان يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية، في ظل رغبته في المشاركة مجددا بدوري أبطال أوروبا، التي اعتلى منصة التتويج بلقبها خمس مرات.

لكن مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي تن هاج تمسكا ببقاء النجم البرتغالي ضمن صفوف الفريق.

وتحت قيادة تن هاج، لم يؤد رونالدو الدور المأمول منه ضمن صفوف مانشستر، وقد ظل على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة في المباراة التي خسرها الفريق أمام جاره مانشستر سيتي 3 / 6 يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي.

وشارك رونالدو أساسيا فقط في المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد أمام برينتفورد صفر / 4 في 13أغسطس، وبعدها لعب إجمالي 80 دقيقة في مباريات الفريق بالدوري ولم يسجل له أي هدف في الدوري الإنجليزي حتى الآن في الموسم الحالي.