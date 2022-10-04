مصدر لمصراوي: جلسة أخيرة بين الزمالك وطلائع الجيش لحسم صفقة عمرو السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مراسل الخليج 365:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن عقد جلسة أخيرة بين مسؤولي نادي الزمالك وإدارة نادي طلائع الجيش، لحسم صفقة ضم اللاعب عمرو السيسي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن صفقة انتقال اللاعب عمرو السيسي إلى الزمالك تمت بنسبة 90 % ولا يزال فقط الرتوش الأخيرة قبل الإعلان بشكل رسمي.

وأكد، أن الساعات المقبلة ستشهد عقد جلسة إدارة الزمالك مع نظيرتها بطلائع الجيش، من أجل التعاقد مع عمرو السيسي لاعب وسط الجيش.

ويسعى نادي الزمالك إلى ضم اللاعب، بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بعقده في وقت سابق.