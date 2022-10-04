تقارير: أوكرانيا ترغب في استضافة كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن رغبة أوكرانيا في استضافة مباريات في نهائيات كأس العالم 2030.

وأشارت صحيفة "تايمز" البريطانية إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصدر موافقته على الانضمام إلى الملف الذي يضم كلا من البرتغال وإسبانيا، لاستضافة مونديال 2030.

وذكرت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة سيتم الإعلان عنها رسميا يوم الأربعاء القادم.

وتشعر الحكومة الأوكرانية بالتفاؤل بخصوص انتهاء الحرب مع روسيا وإعادة تعمير البلاد قبل فترة كافية من انطلاق كأس العالم 2030.

جدير بالذكر أن هناك عدة دول تستعد للتقدم بملفات مشتركة لاستضافة مونديال 2030، منها ملف يضم مصر والسعودية واليونان، وملف آخر يضم الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي.

ومن المستبعد أن يتم تنظيم مونديال 2030 في قارتي آسيا أو أمريكا الشمالية، حيث تُقام نسخة 2022 في قطر، و2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.