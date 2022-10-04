شكرا لقرائتكم خبر عن كولر لـ"بيرسى تاو" : أثق فى قدراتك.. ولا تنشغل إلا بالملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لاعبه الجنوب أفريقي بيرسي تاو بضرورة الإهتمام بتنفيذ أخر مرحلة من مراحل تأهيله للعودة للمباريات دون النظر لما يُثار حوله من شائعات وأنباء مختلفة حول إصابته.

وتحدث كولر مع بيرسي تاو في جلسة خاصة جمعتهما مؤخراً عن قناعته التامة بمستواه وقدراته الفنية ، وقال له: أعلم أنك لاعب كبير وكنت تلعب في أقوى دوري بالعالم وأثق في قدراتك جيدا.

وطلب المدير الفني للأهلي من اللاعب الجنوب أفريقي الأهتمام بمستواه وتدريباته وإستعادة مستواه السابق فقط دون النظر لأية أمور أخرى.

وأقترب بيرسي تاو من العودة للتدريبات الجماعية للأهلي شارك في جزء منها مؤخراً بعدما غاب عنها فترة طويلة للإصابة في العضلة الأمامية التى تعرض لها نهاية الموسم الماضي.

ويستعد الأهلي لإنطلاقة الموسم الجديد محلياً وأفريقياً بمواجهة اتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش انتهت بفوز الأهلي في الأولى بخمسة أهداف لهدف وفي الثانية بهدفين لهدف ثم تعادل سلبي في المباراة الثالثة أمام الطلائع.