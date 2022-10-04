شكرا لقرائتكم خبر عن بركات يجتمع بجهاز المنتخب الأولمبى لمناقشة ترتيبات المعسكر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم اجتماعا بمقر الاتحاد مع الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي لمناقشة ترتيبات المعسكر المقبل الذي يتخلله مباراتي إيسواتيني في التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أفريقيا التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024.

ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره من إيسواتيني في المرحلة الثانية من التصفيات بعدما تم إعفاءه من الدور الأول، وفي حالة تخطي منتخبنا هذا الدور سيواجه الفائز من زامبيا وسيراليون في الدور الثالث والأخير من التصفيات خلال مارس 2023.