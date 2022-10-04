شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبا الناشئين والسيدات للجولف فى تونس استعدادا للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منتخبا مصر للناشئين والسيدات للجولف التدريبات فى مدينة الحمامات التونسية استعدادا لانطلاق منافسات البطولة العربية للجولف التى تقام بالمدينة ذاتها خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجارى.

ويرأس البعثة المصرية ماهر وهيب عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف ومعه رؤوف محروس وإبراهيم سمير مدربين و14 لاعبا ولاعبة هم تحت 18 عاما محمد أبو العلا وتيمور ربيع وسليم الإبيارى والسيدات ميا حسين وفرح إيهاب ونادية يسرى وتحت 15 عاما ناشئين محمد ربيع ورانى الطويل وإبراهيم الغطريفى والناشئات تاليا سامح ونور إيهاب وتحت 13 عاما على سلامة وعمر يسرى وسليم طاهر.

وحرص إتحاد الجولف على المشاركة فى الفئات الخمس بالبطولة وبالاخص مرحلة 15 عاما ناشئات حيث كان صاحب اقتراح اضافتها للمرة الأولى للبطولات العربية هو نائب رئيس الاتحاد المصرى وعضو اللجنة الأوليمبية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربى تيمور ابو الخير منذ3 أعوام لاجل حث الاتحادات العربية على توسيع القاعدة النسائية العربية فى رياضة الجولف.



ناشئين الجولف



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ومن جانبه صرح ماهر وهيب رئيس البعثة المصرية في تونس ان كل الامور تسير على خير مايرام وهناك ثقة تامة فى جميع لاعبينا والروح المعنوية مرتفعة وهناك اصرار من الفراعنة الصغار على تحقيق افضل النتائج.

اضاف قائلا ان هناك خط ساخن مع مجلس ادارة الاتحاد منذ سفر البعثة من القاهرة للاطمئنان اولا باول على كل كبيرة وصغيرة وتذليل اية صعوبات.