شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الرباعى المحترف لمعسكر "النسائية".. والرفاعى تدعم المنتخب قبل لقاء الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرباعي المحترف في الأندية الأوروبية سارة عصام لاعبة ستوك سيتي الانجليزي، وسارة إسماعيل سيلجادو لاعبة نادي برشلونة الإسباني، وسامية أدم لاعبة نادي نابولى الايطالي وشروق السيد لاعبة كلوج الروماني، إلى معسكر منتخب مصر للكرة النسائية، كما تصل اليوم الثلاثاء مها الدمرادش لاعبا أرادا سبور الروماني لتنضم مباشرة إلى المعسكر المغلق، استعدادًا لخوض مواجهتين وديتين أمام المنتخب الأردني يومي 6 و9 أكتوبر الجاري.

وقامت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على الكرة النسائية بزيارة معسكر المنتخب، لدعم اللاعبات قبل مواجهتي الأردن، كما حرصت على الاطمئنان على ترتيبات المعسكر، وعقدت جلسة مع الجهاز الفني أكدت خلالها دعم ومساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام للمنتخب المصري للكرة النسائية، من أجل تحقيق إنجازات مشرفة خلال المرحلة المقبلة.

وإلى جانب المحترفات ضم الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية كلًا من بسنت عبد العزيز، هيام عبد الحفيظ، أمنية محمود، مهيرة علي، مايا إيهاب، سمر عادل، ياسمين سمير، حلا مصطفى وفرح سمير من صفوف فريق وادي دجلة، إنجى عطية وهند إسماعيل من صفوف مركز شباب الأميرية، أمينة أحمد، راندا خليل وأمنية سمير من صفوف الجونة، نورهان سالم من صفوف ديلفي، إيمان حسن ونورا خالد من صفوف الطيران ومنة طارق وسالي منصور.