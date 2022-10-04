شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الشاطئية تصل القاهرة الأربعاء عقب المشاركة فى بطولة "كوسافا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تصل بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية غدًا الأربعاء إلى الأراضي المصرية، قادمة من جنوب أفريقيا، عقب مشاركتها في بطولة "كوسافا" الدولية التي أقيمت في مدينة جوهانسبرج.
واستقر مصطفى لطفي المدير الفني للمنتخب على منح اللاعبين راحة، بسبب طول رحلة العودة، قبل الدخول في معسكر مغلق، بين يومي 10 و18 أكتوبر الجارى، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تستضيفها موزمبيق نهاية الشهر الجاري.
وخسر منتخب مصر للكرة الشاطئية، أمام السنغال بنتيجة 5-3 في نهائي بطولة كوسافا الدولية التي جمعت المنتخبين السبت الماضى بجنوب أفريقيا.
وتوج منتخب السنغال باللقب رغم تقدم الفراعنة بثلاثية مقابل هدف حتى نهاية الشوط الثاني، لكن اسود التيرانجا نجحوا في العودة بالشوط الثالث والأخير وسجلوا أربعة أهداف.
وتأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية لكرة القدم، بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني، لنهائي بطولة كوسافا الدولية بالفوز على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 2/1 في نصف نهائي البطولة .
وقبل أسابيع توج منتخب مصر للكرة الشاطئية بلقب بطولة كأس الدار البيضاء الدولية لكرة القدم الشاطئية 2022، التي أقيمت في المغرب بعد الفوز على المنتخب السعودي بركلات الترجيح.