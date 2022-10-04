شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الشاطئية تصل القاهرة الأربعاء عقب المشاركة فى بطولة "كوسافا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تصل بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية غدًا الأربعاء إلى الأراضي المصرية، قادمة من جنوب أفريقيا، عقب مشاركتها في بطولة "كوسافا" الدولية التي أقيمت في مدينة جوهانسبرج.

واستقر مصطفى لطفي المدير الفني للمنتخب على منح اللاعبين راحة، بسبب طول رحلة العودة، قبل الدخول في معسكر مغلق، بين يومي 10 و18 أكتوبر الجارى، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تستضيفها موزمبيق نهاية الشهر الجاري.