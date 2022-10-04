شكرا لقرائتكم خبر عن «30دقيقة» تدريبات إضافية لـ«كهربا» فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمود كهربا، لاعب وسط الأهلي، فقرة تدريبات بدنية منفردة تحت إشراف أندرياس إندويا، مدرب الأحمال، عقب انتهاء المران الصباحي للفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك كهربا في الفقرات البدنية والتدريبات الجماعية للفريق، وبعد ذلك خاض فقرة إضافية تحت إشراف مدرب الأحمال استمرت 30 دقيقة، وذلك وفقا للبرنامج الخاص باللاعب الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي 3 مواجهات ودية خلال فترة الإعداد الحالية، حيث فاز على بتروجيت وأسوان وتعادل مع فريق طلائع الجيش.