شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يمنح أحمد متعب تعليمات خاصة فى معسكر الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام علاء عبد العال المدير الفني لفريق الكرة الأول بطلائع الجيش، بمنح أحمد متعب مهاجم الفريق الجديد، تعليمات ومهام خاصة خلال التدريبات ضمن معسكره الحالي بالاسماعيلية.

ويرغب علاء عبد العال فى رفع معنويات وتحفيز لاعبه من أجل تقديم عروض قوية فى الفترة القادمة تساعده على منافسة زملائه بالفريق لحجز مكانا أساسيًا فى تشكيلته قبل بداية الموسم المقبل.

وكان اللاعب قد خاض تدريبات إضافية فى الأيام الماضية بناءًا على تعليمات مدربه امنها الجري حول الملعب لزيادة اللياقة البدنية بجانب التسديد علي المرمي من مسافات بعيدة.

وتعاقد طلائع الجيش مع 14 صفقة جديدة وهم: "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر - محمد سمير - أحمد متعب – يحيى حامد – كريم حلاوة – محمد دياب – عماد السيد".