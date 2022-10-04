شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كولر ومحمد الشناوى فى الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس وقائد الفريق مؤخراً، تحدث معه خلالها عن عدة أمور خاصة بالفريق ودوه كقائد وبأمور تتعلق بمستواه كأحد أهم العناصر بالفريق.

وأكد كولر للشناوي أنه مُقتنع تماماً بقدراته الفنية وإمكانياته كحارس مُتميّز قادر على الدفاع عن عرين الأهلي ومنتخب مصر، وشدد له على إنه تابعه في مباراتي منتخب مصر الأخيرتين أمام ليبيريا والنيجر.

وطلب كولر من الشناوي مواصلة الأداء بنفس هذا القدر من التركيز والتألق على الصعيد الفني وكذلك ممارسة دوره كقائد للفريق داخل الملعب لتوجيه زملاؤه في المستطيل الأخضر.

ويستعد الأهلي لمباراة اتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش انتهت بفوز الأهلي في الأولى بخمسة أهداف لهدف وفي الثانية بهدفين لهدف ثم تعادل سلبي في المباراة الثالثة أمام الطلائع.