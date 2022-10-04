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اتحاد الكرة: صرف مستحقات الحكام كاملة قبل انطلاق الدورى الجديد

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القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم صرف مستحقات الحكام المتأخرة كاملة قبل انطلاق الدورى الجديد خلال أكتوبر الجارى، كما أنه تم صرف جزء من مستحقات حكام الدرجة الثالثة مؤخرا ضمن خطة جدولة المستحقات المتأخرة للحكام .

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام سيحصلون علي كل مستحقاتهم قبل انطلاق الموسم المقبل ، ضمن خطة توفير كل عوامل النجاح لكلاتنبرج المسئول عن التحكيم المصرى.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بقيادة الإنجليزي مارك كلاتيبنرج، قائمة الحكام الدولية عقب انتهاء الاختبارات التى أجريت على مدار الأيام الماضية باستاد جهاز

 

وجاءت قائمة الحكام الدولية كالتالى: 

 

حكام الساحة 

 

إبراهيم نور الدين 

 

محمد عادل 

 

محمود البنا 

 

أمين عمر 

 

محمد معروف

 

أحمد الغندور 

 

محمود ناجي 

 

شاهندة المغربي 

 

نورا سمير 

 

 

الحكام المساعدون 

 

محمود أبو الرجال 

 

أحمد حسام طه

 

سمير جمال 

 

يوسف البساطي 

 

أحمد توفيق طلب 

 

سامي هلهل 

 

 

هاني عبد الفتاح 

 

يارا عاطف 

 

 

 

 

مني عطا الله 

 

جمالات أحمد 

 

مي حسن 

 

حكام var

 

محمود أبو الرجال 

 

طارق مجدي 

 

وائل فرحان

 

 

حسام عزب

 

عمرو عبد الرحيم 

 

محمود الدسوقي 

 

 

الكرة الشاطئية

 

هاني العراقي 

 

أحمد نوفل 

 

وائل شعبان 

 

ابراهيم محجوب 

 

كرة الصالات 

 

محمد حسن 

 

عاطف حسين 

 

أحمد جمال 

 

مبروك نبيل

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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