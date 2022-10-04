شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: صرف مستحقات الحكام كاملة قبل انطلاق الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم صرف مستحقات الحكام المتأخرة كاملة قبل انطلاق الدورى الجديد خلال أكتوبر الجارى، كما أنه تم صرف جزء من مستحقات حكام الدرجة الثالثة مؤخرا ضمن خطة جدولة المستحقات المتأخرة للحكام .

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام سيحصلون علي كل مستحقاتهم قبل انطلاق الموسم المقبل ، ضمن خطة توفير كل عوامل النجاح لكلاتنبرج المسئول عن التحكيم المصرى.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بقيادة الإنجليزي مارك كلاتيبنرج، قائمة الحكام الدولية عقب انتهاء الاختبارات التى أجريت على مدار الأيام الماضية باستاد جهاز الرياضة.

وجاءت قائمة الحكام الدولية كالتالى:

حكام الساحة

إبراهيم نور الدين

محمد عادل

محمود البنا

أمين عمر

محمد معروف

أحمد الغندور

محمود ناجي

شاهندة المغربي

نورا سمير

الحكام المساعدون

محمود أبو الرجال

أحمد حسام طه

سمير جمال

يوسف البساطي

أحمد توفيق طلب

سامي هلهل

هاني عبد الفتاح

يارا عاطف

مني عطا الله

جمالات أحمد

مي حسن

حكام var

محمود أبو الرجال

طارق مجدي

وائل فرحان

حسام عزب

عمرو عبد الرحيم

محمود الدسوقي

الكرة الشاطئية

هاني العراقي

أحمد نوفل

وائل شعبان

ابراهيم محجوب

كرة الصالات

محمد حسن

عاطف حسين

أحمد جمال

مبروك نبيل