شكرا لقرائتكم خبر عن سوء أرضية الملعب أزمة تواجه فيوتشر قبل مباراة كالون فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فيوتشر غداً الأربعاء إلى ليبيريا وذلك استعداداً لمواجهة كالون إف سي بطل سيراليون في مباراة ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد محمد عبدالكريم، المدرب العام لفريق نادي فيوتشر، في تصريحات تلفزيونية،إن ناديه يواجه أزمة قبل لقاءه الأفريقي المقبل أمام كالون السيراليوني، وقال عبد الكريم أن ملعب مباراة كالون أرضيته سيئة للغاية وهو من النجيل الصناعي.

تقام مباراة فيوتشر وكالون يوم 9 أكتوبر الجاري، وقرر على ماهر المدير الفني لفيوتشر أن يخوض الفريق تدريباته على فترتين قبل السفر إلى ليبيريا، فترة صباحية وأخرى مسائية، وذلك لزيادة اللياقة البدنية للاعبين، وتولى محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق، مسؤولية قيادة التدريبات في غياب علي ماهر للحصول على رخصة التدريب.

وكشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر، تفاصيل رحلة السفر إلى ليبيريا ، قائلا :" تستغرق 12 ساعة يتخللها ترانزيت نظراً لطول المسافة".