شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يحتفل بدخول نجله مالك للمدرسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا نجم الأهلي والمنتخب الوطني، صوراً عبر حسابها الشخصي على انستجرام، لتوثق دخول نجلها مالك إلى المدرسة، حيث ظهر مؤمن برفقة زوجته وابنه متجهين إلى المدرسة.



اسرة مؤمن زكريا



اسرة مؤمن زكريا



اسرة مؤمن زكريا

وأكد مالك مؤمن زكريا، نجل اللاعب مؤمن زكريا، أنه يحب والده ووالدته، متابعا: أنا أهلاوى وزمالكاوى، وبحب الأهلى والزمالك، لترد ريهام الشيمى زوجة مؤمن زكريا: أنا زملكاوية.

وأضاف مالك مؤمن زكريا خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى أم سى: شاهدت مباريات لوالدى وكان شاطر، وبحب ألعب معه كرة، وعاوز أكون لاعب كرة قدم، وألعب لنادى الزمالك، ولو الأهلى أراد إنى ألعب معه سألعب، وبحب في الزمالك شيكابالا وجنش وكهربا، وبحب ليلى ابنة اللاعب عمرو السولية.

فيما رد مؤمن زكريا قائلا: مالك قريب منى في الشقاوة وفى كل شيء، لترد ريهام الشيمى: مالك لديه ميول لكرة القدم وبيلعب في البيت، وأرى أنه ما زال صغيرا على لعب كرة القدم".

وعن أفضل مباراة قال مؤمن زكريا: أفضل مباراة لعبتها كانت أمام الوداد المغربى وأمام روما، وأحرزت فيها هدفا رائعا، وحصلت على 6 دوريات واحد مع الزمالك و5 مع الأهلى، وأفضل أهدافى أمام الزمالك لكن ليس لدى تحيزا".