شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يقترب من قيادة هجوم الأهلى فى انطلاقة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب حسام حسن مهاجم الأهلي من قيادة هجوم الفريق في انطلاقة المارد الأحمر هذا الموسم بعدما ظهر بمستوى جيد خلال الفترة الماضية في التدريبات والمباريات الودية التى خاضها.

ويتسابق محمد شريف وحسام حسن وشادي حسين الوافد الجديد للأهلي هذا الموسم قادماً من سيراميكا على قيادة هجوم المارد الأحمر في الموسم الجديد.

وسجل حسام حسن هدفين في ثلاث وديات خاضها الأهلي مؤخراً فيما سجل شادي حسين هدفاً أما محمد شريف فلم يظهر في الوديات الثلاثة لرغبة الجهاز الفني في منحه مزيداً من الوقت في التدريبات البدنية والفنية حتى يكون جاهز تماماً بعدما تعرض لإصابة نهاية الموسم الماضي.

وخاض الأهلي خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش انتهت بفوز الأهلي في الأولى بخمسة أهداف لهدف وفي الثانية بهدفين لهدف ثم تعادل سلبي في المباراة الثالثة أمام الطلائع.

ويستعد الأهلي لانطلاقة الموسم الجديد محلياً وأفريقياً بمواجهة اتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.