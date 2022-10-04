موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى فى بطولة أفريقيا لليد

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مواجهة هامة، غدا الأربعاء، أمام الترجى التونسى فى رابع لقاءاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس، وتستمر حتى 9 أكتوبر الجارى.





تقام مباراة الأهلى أمام الترجى التونسى فى تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، وسط طموح الأهلى فى تحقيق الفوز الرابع فى المشوار الأفريقى بعد الفوز على فلاورز البنيني فى ضربة البداية ثم عين توتة الجزائرى و أخيرا جى إس كى الكونغولى .

وحصل الأهلى على اللقب من قبل 5 مرات أعوام، 1985 و 1993 و 1994 و 2012 و 2016.

وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - محمد إبراهيم - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - عبد الرحمن فيصل - مصطفى خليل - إسلام حسن - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - راؤول نانتس - أحمد خيري - إسلام راضي - سيف هاني - عمر سامي.

ويلعب «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية في البطولة إلى جانب فرق فلاورز البنيني وكينشاسا الكونغولي ووفاق عين التوتة الجزائري والترجي التونسي.