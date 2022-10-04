شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يمد فترة قيد المدربين والأجهزة الفنية حتى 10 أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستقر مسئولو إتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر على مد فترة قيد المدربين والأجهزة الفنية حتى يوم 10 أكتوبر الجارى، وكذلك إدارة المباريات حتى يوم 15 من نفس الشهر بدون كارنيه.

وأخطر مسئولو إتحاد الكرة الطائرة، الأندية بعدم السماح للمدربين بإدارة المباريات بدون كارنية بدءا من يوم 16 أكتوبر الجارى .

كما أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر الأندية بسداد نسبة الـ3% من قيمة عقود اللاعبين أثناء تسجيل الأندية، من أجل استخراج بطاقات الموسم الجديد.

و عمم مسئولو اتحاد الكرة الطائرة على الأندية بالالتزام بالشروط العامة الواردة من وزارة القوى العامة بشأن تشغيل الأجانب من أجل استخراج تصريح عمل للمحترفين فى الأندية.

وجاء ذلك من أجل أن يتمكن الاتحاد من قيد اللاعبين والمدربين الأجانب.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، 15 أكتوبر الجارى آخر موعد للأندية لسداد جميع مطالبات الموسم الجديد المادية والخاصة بتسجيل اللاعبين.

كما أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية ببدء تسلم نسبة عقود اللاعبين فى الموسم الجديد 2022 / 2023 ، خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجارى.

كما حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح فترة القيد الثانية خلال الفترة من 15 إلى 31 يناير المقبل.