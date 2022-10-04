شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. ثابت البطل رمز الوفاء فى النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما حققوه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

ويقدم ”الخليج 365” كل يوم حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للكرة المصرية، ونجم هذا اليوم هو ثابت البطل حارس مرمى الاهلى والمنتخب السابق.

نشأته

ولد ثابت البطل عام 1953 فى مدينة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة، بدأت مسيرته الكروية بفريق سكر الحوامدية، قبل أن يكتشفه عبده البقال لينضم لصفوف الأهلى عام 1972، ليبدأ مشواره مع القلعة الحمراء رسميًا عام 1974 .

بطولاته مع الأهلى

حفر اسمه كواحد من أھم حراس المرمى فى تاريخ مصر، حيث فاز ببطولة وبطولة كأس مصر ست مرات، وبطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الدورى مرتين وكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس ثلاث مرات.

مع المنتخب

وعلى المستوى الأفريقى كان ثابت من أبرز نجوم بطولة الأمم الأفريقية، التى استضافتھا مصر عام 1986، حيث قاد المنتخب المصرى للفوز باللقب بعد تصديه لركلتى جزاء فى مباراة نھائى البطولة أمام المنتخب الكاميرونى، كما فاز مع المنتخب بميدالية دورة الألعاب الأفريقية عام 1987، كما كان عضوا بصفوف المنتخب الذى تأھل لدورة الألعاب الأولمبية موسكو 1980 ولوس أنجلوس 1984، ولكنه لم يحالفه الحظ بالمشاركة فى أى منھما، حيث انسحبت مصر من الأولى، بينما كان مصابا فى الثانية.

واجمالا شارك فى 60 مباراة مع الفراعنة، ساهم فى فوز المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية 1986، كما تُوج مع المنتخب بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأفريقية 1987 التى أقيمت فى نيروبى، ثم تأهل لكأس العالم 1990، وأعلن اعتزاله فى العام التالى من كأس العالم، وعمل بعدها مديرا للكرة بالأهلى.

وفاته

توفى ثابت البطل عام 2005 فى اليوم التالى لمباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك، وحرص على حضور اللقاء ملتفا بالبطانية نظرا لمرضه الشديد.