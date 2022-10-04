شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوسكي يسعي لمواصلة الأرقام القياسية أمام إنتر ميلان الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة بصدد إختبار صعب الليلة، حينما يواجه فريق إنتر ميلان الإيطالي، ضمن الجولة الثالثة، من منافسات دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا، خاصة أن اللقاء سيقام فى مدينة ميلانو، الأمر الذي سيزيد من صعوبة اللقاء.

وأوضحت التقارير أن ليفاندوسكي ربما يكون كلمة السر لبرشلونة الليلة، فى خطف الثلاث نقاط الغالية من قلب ميلانو، الأمر الذي سيعد بمثابة رقمًا تاريخيًا جديدًا للاعب، فعلى الرغم من تسجيل النجم البولندي 89 هدفًا فى مسيرته بدوري الأبطال، إلا أنه لم يسبق له أن سجل أمام الإنتر، حيث يعد هذه هى المواجهة الأولي للاعب فى دوري الأبطال أمام الكبير الإيطالي.



موقف الفريقين قبل المواجهة المنتظرة

ويدخل الفريقين بهدف الثلاث نقاط ولا شيئًا آخر، حيث يسعي كلا الفريقين للعبور إلى الأدوار الإقصائية رفقة البايرن، والذي ضمن أحد المقعدين المؤهلين للدور القادم بعد الفوز فى أول جوالتين، تاركًا المقعد الثاني بين كلًا من إنتر ميلان وبرشلونة، والذي يمتلك كل فريق فى جعبته 3 نقاط بعد الفوز فى لقاء والخسارة فى الآخر، مما سيعطي المباراة أهمية وإثارة كبيرة.



موعد مباراة برشلونة والإنتر بدوري الأبطال

ومن المقرر أن تقام مباراة بإنتر ميلان وبرشلونة اليوم الثلاثاء،ضمن منافسات الجولةالثالثة،من منافسات دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.