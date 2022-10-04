تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويشهد اليوم الثلاثاء إقامة عدة مباريات قوية، أبرزها ليفربول أمام رينجرز، وإنتر ميلان ضد برشلونة.

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ × فيكتوريا بلزن.. 6.45 مساء.. beIN Sports 1 HD Premium.

ليفربول × رينجرز.. 9 مساء.. beIN Sports 2 HD Premium.

إنتر ميلان × برشلونة.. 9 مساء.. beIN Sports 1 HD Premium.

أياكس أمستردام × نابولي.. 9 مساء.. beIN Sports HD Xtra 1.

كلوب بروج × أتلتيكو مدريد.. 9 مساء.. beIN Sports HD Xtra 2.

آينتراخت فرانكفورت × توتنهام.. 9 مساء.. beIN Sports 3 HD Premium.