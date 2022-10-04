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تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة .

ويشهد اليوم الثلاثاء إقامة عدة مباريات قوية، أبرزها أمام رينجرز، وإنتر ميلان ضد .

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة
بايرن ميونخ × فيكتوريا بلزن.. 6.45 مساء.. beIN Sports 1 HD Premium.

ليفربول × رينجرز.. 9 مساء.. beIN Sports 2 HD Premium.

إنتر ميلان × برشلونة.. 9 مساء.. beIN Sports 1 HD Premium.

أياكس أمستردام × نابولي.. 9 مساء.. beIN Sports HD Xtra 1.

كلوب بروج × أتلتيكو مدريد.. 9 مساء.. beIN Sports HD Xtra 2.

آينتراخت فرانكفورت × توتنهام.. 9 مساء.. beIN Sports 3 HD Premium.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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