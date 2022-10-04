شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا (الإسباني الأفضل) والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم عن تاريخ مواجهات برشلونة أمام نظيره نادي إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يقدم لكم موقعنا المتميز تاريخ مواجهات برشلونة ونظيره نادي إنتر ميلان في مشوار دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2022-2023.

ملعب مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ويحتضن ملعب السان سيرو ملعب نادي إنتر ميلان أحداث اللقاء بين الفريقين إذ يحاول الفريق الكتالوني تسجيل إحصائية مميزة لتعويض الخسائر الماضية التي حدثت له في الأعوام الأخيرة بشكل خاص في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ويواجه برشلونة نظيره نادي إنتر ميلان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تاريخ مواجهات برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

وكان نادي برشلونة الإسباني قد التقى بنظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي في 9 مباريات من قبل على مدار تاريخ مواجهات الفريقين في دوري الأبطال، حيث فاز نادي برشلونة في 6 مباريات، بينما فاز الفريق إنتر ميلان في مباراة وحيدة، وحسم التعادل مناسبتين.

ويعد فرق برشلونة صاحب أكبر نتيجة فوز على إنتر ميلان في مختلف مواجهات الفريقين، إذ فاز النادي الكتالوني بخماسية دون رد، وكان ذلك خلال عام 2007، ضمن لقاءات كأس جوهان جامبر، بينما كان أكبر فوز للفريق الإيطالي على برشلونة كان بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف واحد في عام 2010 ضمن منافسات مباريات دوري أبطال أوروبا.