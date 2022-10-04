الامارات | أسرع هدف في تاريخ الكرة الإماراتية.. بعد 3 ثواني فقط (فيديو)

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع هدف في تاريخ الكرة الإماراتية.. بعد 3 ثواني فقط (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل لاعب فريق نادي الإمارات (الصقور) للأشبال مايد محمد البلوشي أسرع هدف في الكرة الإماراتية بعد مرور ثلاث ثواني فقط من انطلاق المباراة التي فاز بها فريقه الامارات على عجمان بنتيجة (9-2) ضمن منافسات دوري الأشبال لأعمار تحت 13 سنة.
ونشر الحساب الرسمي للنادي فيديو يوضح اسلوب تسديد الكرة من منتصف الملعب بشكل مباشر الى المرمى وتمكنه من هز الشباك بشكل فاجيء حارس المرمى.
ويعتبر اللاعب مايد من اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل واعد في الكرة الإماراتية.
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