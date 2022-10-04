بشرط وحيد.. شوبير يكشف نية ياسين منصور الترشح لرئاسة النادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن نية رجل الأعمال ياسين منصور، الترشح لرئاسة النادي الأهلي، في الانتخابات المقبلة.

يأتي هذا في ظل حالة الجدل التي تدور داخل أرجاء القلعة الحمراء حول حقيقة الخلافات بين محمود الخطيب وياسين منصور، رئيس شركة الكرة السابق بالأهلي، في أعقاب رحيل الأخير عن مقاليد الأمور في النادي.

وخلال تقديم برنامجه "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم" اليوم الثلاثاء، كشف شوبير تفاصيل ما حدث بين شركة الكرة برئاسة ياسين منصور وبين مسئولي الأهلي برئاسة الخطيب.

وقال الإعلامي: "الخلاف اللي حصل بين شركة الكرة السابقة برئاسة ياسين منصور وكابتن محمود الخطيب إن شركة الكرة كانت عايزة تدير ملف كرة القدم في الأهلي بالكامل ومجلس الإدارة كله لا يتدخل وفي وجود كابتن الخطيب وحسام غالي ده ما ينفعش".

وأشار شوبير إلى أن "هناك أنباء تتردد عن أن ياسين منصور سيخوض انتخابات الأهلي المقبلة على منصب الرئيس".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن هناك شرط وحيد لترشح ياسين منصور لرئاسة النادي الأهلي.

وأوضح شوبير: "هقول معلومة سابقة لأوانها شوية، البعض قال ياسين منصور هيخوض انتخابات النادي الأهلي المقبلة على منصب الرئيس، ولكن المعلومة اللي عندي إن ياسين منصور لن يترشح إلا في حالة واحدة فقط وهى عدم ترشح محمود الخطيب".