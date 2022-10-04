شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكاراتيه يجتمع مع الجهاز الفنى للمنتخب استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد الدهراوى، رئيس اتحاد الكاراتيه، جلسة مع الجهاز الفنى والطبى والإدارى للمنتخب لمناقشة آخر الاستعدادات للمشاركة فى منافسات بطولة العالم، التى ستقام فى الفترة من 20 إلى 31 أكتوبر الجارى بتركيا.

شهدت الجلسة حضور كل من مراد عاصم رئيس جهاز المنتخب وخالد جاد المولى المدير الفنى للاتحاد وخالد عبد الستار المدير التنفيذى بالإضافة إلى محمد عبد الرحمن تاتو وهانى قشطة مدربا منتخب الرجال والسيدات.

وأكد محمد الدهراوى أنه من المقرر أن يشارك فى البطولة 37 لاعبا ولاعبة، من مختلف المنتخبات، على أن يتم اختيارهم من خلال التصفيات التى تتم إقامتها فى المركز الأولمبى.

وشاركت مصر الشهر الماضى فى منافسات بطولة series A التى أقيمت بتركيا أيضا، وتصدرت مصر الترتيب العام لدول البطولة، وحصل منتخب الكاراتيه على المركز الأول برصيد 12 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 4 ذهبيات، وفضية، بالإضافة إلى 7 برونزيات.