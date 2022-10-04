شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على إعارة زياد طارق لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو الأهلى فى الساعات الحالية الرتوش الأخيرة على صفقة إعارة زياد طارق لاعب خط وسط الفريق الأحمر لصفوف سيراميكا لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بناء على رغبة السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

ويرحب مسئولو النادى الأهلى بخروج زياد طارق للإعارة فى الموسم الجديد، من أجل اكتساب الخبرات الكافية والحصول على فرصة المشاركة الكافية خارج القلعة الحمراء، فى ظل صعوبة الحصول عليها مع الأهلى فى الفترة القادمة لوجود عدد كبير من اللاعبين فى مركزه.

ويضم الأهلى عددا كبيرا من اللاعبين فى مركزى الجناحين الأيمن والأيسر، مثل بيرسى تاو وطاهر طاهر وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو ومحمود كهربا ومصطفى سعد وحسين الشحات وشادى رضوان وزياد طارق.

ولا تمانع إدارة الأهلى فى خروج زياد طارق للإعارة، باعتباره من المواهب الواعدة والتي تمني النفس في صقل شخصيته واكتساب الخبرات، كما حدث مع عدد كبير من لاعبي الأهلي الحاليين، مثل محمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن وأحمد عبد القادر.