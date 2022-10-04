شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والأفريقى التونسى فى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة اليد بنادى الزمالك مواجهة قوية غدا الأربعاء أمام الأفريقى التونسى، فى رابع مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس وتستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجارى.



موعد مباراة الزمالك والأفريقى التونسى

تقام مباراة الزمالك والأفريقى التونسى فى السادسة مساء غد بتوقيت القاهرة الخامسة مساءً بتوقيت تونس.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى الفوز بأول لقاءاته فى البطولة بنتيجة 40/17 على رد ستار الايفوارى قبل الفوز على مولودية الجزائر فى ثانى لقاءاته وأخيرا فاب الكاميرونى.

ويطمح الزمالك فى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب البطولة العربية مؤخرا لحساب التوجى التونسى والتى حرمته من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية " سوبر جلوب"، فضلا عن أن الزمالك يطمح فى مواصلة التربع على العرش الأفريقى بالأكثر تتويجا حيث أنه توج باللقب 12 مرة من قبل.

ويشهد تاريخ تتويج الزمالك الحصول على اللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 و 2018 و 2019.