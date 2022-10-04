شكرا لقرائتكم خبر عن كوليبالى يبدأ رحلة الحضور للقاهرة للانتظام فى تدريبات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو وصول الإيفوارى كوليبالى إلى الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، للانتظام فى تدريبات الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وتعاقد الإسماعيلى مع الإيفواري عبد القادر كوليبالي مهاجم وهداف فريق كروجو بعقد طويل الأمد يمتد لأربع مواسم، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد " كوليبالى" ثانى هدافى الدورى الإيفوارى برصيد 13 هدفًا بعد كريم كونتيه، الذى تم احترافه فى الدورى الأوروبى، وسبق له التمثيل الدولى ضمن صفوف المنتخب بلاده الأول.



وكان مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعى بين الكبار، وذلك بعد ضم الغانى ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالى والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسى ومحمود الشبراوى وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.