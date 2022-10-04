الامارات | تين هاغ يفتح الباب أمام رحيل رونالدو في الشتاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المدرب الهولندي إريك تين هاغ، وافق على رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد.

وأوضحت صحيفة تيليغراف أن رونالدو اقترب من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما لم يمانع تين هاغ إدارة اليونايتد من هذه الخطوة.

وأضافت: «تين هاغ كان يرغب في الإبقاء على رونالدو، عندما تولى منصبه كمدرب للفريق، لكنه الآن لن يقف أمام رحيل اللاعب، إذا تلقى عرضاً مناسباً في يناير المقبل.

وتابعت: «الرغبة نفسها موجودة لدى رونالدو الذي يأمل أن يرحل عن اليونايتد، ولكن اقتراب كأس العالم 2022 الذي ينطلق شهر نوفمبر المقبل، أسهمت في تأجيل هذه الخطوة».