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الامارات | مفاجأة.. هالاند يستطيع الانتقال إلى ريال مدريد في 2024

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند يستطيع الانتقال إلى ريال مدريد في 2024 وفقاً للشرط الجزائي في عقده مع مانشستر سيتي.

وأوضحت أن عقد اللاعب النرويجي مع مانشستر سيتي الإنجليزي يضم بنداً يمنح «الملكي» الأفضلية للتعاقد معه في المستقبل.

وأضافت: «البند يسمح له بالمغادرة بعد عامين، مع منح الأولوية لريال مدريد».
وأشارت إلى أن ريال مدريد يخصص حاليا أي أموال يحصل عليها لصفقة هالاند، دون الحديث مع مانشستر سيتي.

وانتقل هالاند إلى مانشستر سيتي في صيف 2022 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، ويقدم أداءً لا يُوصف بعد أن سجل 17 هدفاً في 11 مباراة فقط مع بطل .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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