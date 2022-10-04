الامارات | نجم الزمالك ينتقل إلى الاتحاد السكندري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقال الاتحاد السكندري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مساء الاثنين إن مجلس الإدارة واصل تدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد 2022-2023 وذلك في إتمام التعاقد مع اللاعب الدولي محمود علاء مدافع نادي الزمالك لمدة موسم علي سبيل الإعارة.

وأضاف: «يمتلك محمود علاء خبرات كبيرة كمدافع دولي متميز بالدوري المصري ويطلق عليه المدافع الهداف حيث نجح في تسجيل 53 هدفا خلال مسيرته السابقة في جميع البطولات التي شارك بها وسبق له تمثيل أندية حرس الحدود ووادي دجلة والزمالك».

وأوضح: «وقع اللاعب علي عقد إنضمامه لصفوف زعيم الثغر بحضور محمد مصيلحي رئيس النادي».

وتابع: «رحب الصربي زوران المدير الفني لفريق الإتحاد باللاعب محمود علاء مشيداً بقدرات اللاعب الفنية»، وأعتبره «إضافة حقيقة ومميزة للفريق».