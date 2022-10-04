«نادي القرن».. الأهلي يكشف سبب تغيير شعاره على القميص الجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف النادي الأهلي كواليس إجراءات تغيير العلامة التجارية الخاصة بالقلعة الحمراء على ملابس فريق كرة القدم في الموسم المقبل.

وكانت وسائل إعلامية قد نشرت صوراً مسربة لقميص الفريق الجديد وشعار الفريق حيث طالته بعض التعديلات منها حذف شعار "نادي القرن" وهو ما أثار الجدل.

وقال سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في تصريحات لقناة الأهلي الرسمية،: "القلق الشديد الذي ينتاب جمهور الأهلي يعكس مدى شغفه بعلامة نادية التجارية وهذا أمر ممتاز ويدل على قيمة هذه العلامة ومكانتها كأقوى علامة تجارية والأعلى قيمة في السوق وهذا ما يميز الأهلي في القارة الإفريقية والمنطقة العربية وهذا نتيجة الحرص من الجمهور على رصد أي تغيير في جزء من العلامة التجارية".

وأضاف شلبي: "حدث أكثر من تغيير على العلامات التجارية الخاصة بالأهلي ومثال على ذلك النجمة التاسعة لبطولة إفريقيا، وكذلك لقب نادي القرن تحت العلامة التجارية الرئيسية، وأيضا الأكثر تتويجا بالبطولات القارية".

ولفت المدير التنفيذي للنادي الأهلي إلى أن "العقد المبرم مع شركة الملابس الجديدة ينص على إرسال التصميمات الخاصة بملابس الفريق والعلامة التجارية قبل الموسم الجديد بـ9 أشهر".

وتابع: "بداية من موسم 2023-2024 سنعود للعلامة التجارية الرسمية الخاصة بالنادي الأهلي مرة أخرى وبالفعل بدأنا من اليوم مراسلة شركة الملابس لاختيار تصميمات الزي الخاص بالفريق لتجاوز ما تم خلال المرحلة الانتقالية الحالية".

وشدد سعد شلبي: "شعار الأهلي سيستمر بنفس شكله ولكن قد يكون هناك تطويرا خاصا بالنجوم العشرة الإفريقية وهذه هي أزمة الأهلي في كثرة فوزه بالبطولات".

وأتم المدير التنفيذي للنادي الأهلي: "عدد البطولات الخاصة بالأهلي تجبر النادي لإجراء تعديلات على النجوم الخاصة بها بسبب زيادتها بشكل كبير، فمثلا الأهلي يرمز إلى 42 بطولة دوري بـ4 نجوم فقط".