أبرزها قمة إنتر ميلان وبرشلونة.. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 4 أكتوبر 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، أقوى البطولات العالمية على مستوى الأندية.

ولعل من أبرز المباريات المنتظرة اليوم مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني، فيما يواجه ليفربول الإنجليزي فريق رينجرز الاسكتلندي.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ X فيكتوريا بلزن – الساعة 6:45 مساء، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

أولمبيك مارسيليا X سبورتنج لشبونة – الساعة 6:45 مساء، على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

أياكس X نابولي – الساعة 9 مساء، على قناة beIN Sports HD Xtra 1.

إنترميلان X برشلونة – الساعة 9 مساء، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ليفربول X رينجرز – الساعة 9 مساء، على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

كلوب بروج X أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساء، على قناة beIN Sports HD Xtra 2.

بورتو X ليفركوزن – الساعة 9 مساء، على قناة beIN Sports Fr 6 HD max.

فرانكفورت X توتنهام – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium.