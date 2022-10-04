شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش ينهى إجراءات استعادة عماد السيد من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى طلائع الجيش إجراءات استعادة عماد السيد حارس مرمى الفريق السابق من الجونة، وذلك لتدعيم حراسة مرمى الطلائع بالموسم الجديد، لاسيما بعد رحيل محمد بسام لصفوف سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكذلك إعارة محمد شعبان لصفوف حرس الحدود لمدة موسماً.

ويملك عماد السيد مسيرة حافلة بدأت مع ناشئى الزمالك، وتم تصعيده للفريق الأول ثم رحل إلى طلائع الجيش ثم إنبى وعاد مرة أخرى للطلائع ثم عاد إلى الزمالك قبل الرحيل للاتحاد ثم انتقل للجونة قبل العودة للطلائع مرة أخرى.

وتعاقد طلائع الجيش مع 14 صفقة جديدة وهم "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر - محمد سمير - أحمد متعب – يحيى حامد – كريم حلاوة – محمد دياب – عماد السيد".

وأنهى الطلائع الموسم المنقضى فى المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 24.