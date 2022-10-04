شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انعقاد الجمعية العمومية للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد النادى الإسماعيلى الرياضى يوم السبت الموافق 15 أكتوبر الجارى موعدا لإقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية طبقاً للمادة رقم 16 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسى للنادى.

وأعلن النادى أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، يتشرف بدعوة السادة الأعضاء العاملين والمسددين للإشتراك السنوي لآخر سنة مالية الذين لهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العمومية للنادي، وذلك يوم السبت الموافق 15 أكتوبر الجاري بمقر النادي الرئيسي للنظر فى جدول الأعمال.

يبدأ التسجيل فى كشوف حضور الجمعية العمومية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً علي النحو الوارد بلائحة النظام الاساسي للنادي، علي أن تبدأ مناقشة جدول الأعمال في تمام الساعه الخامسه مساءً.