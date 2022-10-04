شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفلت ميار شريف فى الأوبرا بعد الفوز ببطولة بارما للتنس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية تتويج ميار شريف لاعبة منتخب التنس بلقب بطولة بارما المفتوحة، والتى أقيمت بإيطاليا، كأول لاعبة مصرية تتوج ببطولة ضمن رابطة المحترفات.

وقفزت ميار شريف 25 مركزا فى التصنيف العالمى لتصبح فى الـ49 بدلا من الـ74 وفقا للتصنيف الذى أعلنه الاتحاد الدولى للعبة.

واحتفلت ميار بالفوز بالتقاط الصور التذكارية فى المعالم السياحية فى إيطالية وعلى رأسها الأوبرا الايطالية، حيث ظهرت اللاعبة وهى تحمل جائزة البطولة داخل مبنى الأوبرا فى إيطاليا قيل وصولها إلى القاهرة.

يذكر أن ميار شريف عادت إلى مصر مساء أمس الأول الأحد وسط استقبال حافل من أسرتها ومسئولى الرياضة عامة والتنس خاصة.