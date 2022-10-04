شكرا لقرائتكم خبر عن بركات يجتمع بميكالى لمناقشة استعدادات المنتخب الأولمبى لمباراتى إيسواتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا اليوم مع روجيريو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى لمناقشة ترتيبات معسكر الفريق المقبل استعدادا لمباراتى ايسواتينى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024.

أوصى البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، اتحاد الكرة فى تقريره الفنى عن معسكر سبتمبر، بمطالبة الأندية بالتعاون مع المنتخب فى الفترة المقبلة، نظرًا لأهمية المرحلة وذلك قبل بدء رحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024.

وأوضح ميكالى أن تعاون الأندية مع المنتخب الأولمبى وكذلك باقى المنتخبات، ومنحهم اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، يساهم فى تشكيل قوى للمنتخب الأولمبى للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 والظهور بمستوى قوى.

ويلتقى المنتخب الأوليمبى المصرى مع إيسواتينى فى ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، بين يومي 21-23 أكتوبر المقبل، بينما تقام مواجهة الإياب بين يومي 28-30 من الشهر ذاته.

وتأهل منتخب إيسواتينى الأوليمبى لمواجهة المنتخب المصرى، فى المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024، حيث تجاوز منتخب إيسواتينى نظيره البوتسوانى بنتيجة 3-2 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.