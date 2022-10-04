شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه حرس الحدود اليوم فى ثالث وديات معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم الثلاثاء، فريق المقاولون العرب، بنظيره حرس الحدود فى المباراة الودية التى تجمع الفريقين استعداداً للموسم الجديد، وتعتبر هذه المباراة هى الودية الثالثة التى يخوضها ذئاب الجبل فى معسكر الإسكندرية، حيث فاز المقاولون أولاً على كهرباء الإسماعيلى بهدف نظيف، ثم على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب إلى تجربة جميع اللاعبين ومنحهم الفرصة كاملة قبل الاستقرار على التشكيل الأساسى، الذى سيلعب به فى المباريات الرسمية، حيث يمنح الفرصة لكل اللاعبين ويعتمد على فريق مختلف فى كل شوط.

وأكد شوقى غريب أن الفريق ما زال فى بداية المرحلة الثانية من الإعداد، والتى تتضمن مباريات ودية متدرجة المستوى الهدف منها إعداد اللاعبين وتجهيزهم للمباريات الرسمية.

ويواصل الفريق برنامجه التدريبى على فترتين، حيث المران الصباحى وفى المساء مباراة ودية ويحصل اللاعبون الذين لم يشاركوا فى المباراة على الجرعة التدريبية كاملة.