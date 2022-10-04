شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر الشيخ برنس الأهلى فى السبعينيات يحتفل بعيد ميلاده الـ70 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل طاهر الشيخ، نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ70 فهو من مواليد الرابع من أكتوبر 1952 بحى سموحة بالإسكندرية، وبدأ مشواره الكروى فى نادى سموحة، وبعد تألقه انتقل طاهر لنادى الأولمبى وواصل تألقه فى هذا النادى حتى انتقل إلى النادى الأهلى فى موسم 1974 - 1975.

وعن انضمامه إلى النادى الأهلى، يقول عدلى القيعى مهندس صفقات القلعة الحمراء فى تلك الفترة، "عرضت فكرة انضمام الشيخ للأهلى على المايسترو صالح سليم، وقلت له هناك لاعب صاحب "استايل" تحبه جدا، وهو فى الـ18 من عمره، واسمه طاهر الشيخ، ويلعب فى النادى الأولمبى السكندرى".

وبالفعل ذهب القيعى والفريق مرتجى رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى وقتها إلى عبد العزيز سالم، رئيس مجلس إدارة النادى الأولمبى، وطلبوا شراء اللاعب، فطلب الاستغناء عن اللاعب مقابل 50 ألف جنيه.

وانتقل طاهر الشيخ للنادى الأهلى موسم 1974- 1975، وسجل فى أول مشاركة له مع الأهلى هدفين فى مرمى الشرقية، وفاز المارد الأحمر وقتها بأربعة أهداف دون مقابل وأحرز معه محمود الخطيب، وسمير حسن.

طاهر الشيخ يعتبر من النجوم البارزة فى فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات، حيث سجل 24 هدفًا فى الدورى، من عام 1974 حتى عام 1981، ولا ينسى عشاق النادى الأهلى لطاهر الشيخ، مشاركته مع الجيل الذهبى للكرة المصرية فى نهائى كأس مصر أمام الزمالك فى 28 أبريل 1978 حين دفع المدرب المجرى هيديكوتى به هو ومحمود الخطيب، فى لحظات حاسمة من عمر المباراة، وكان الزمالك متقدما بهدفين مقابل هدف واحد، وأحرز هدفين وجمال عبدالحميد، هدفًا ليفوز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين للزمالك.

امتاز الشيخ بأسلوب لعبه الأنيق والجميل حتى إنه سُمى بـ "برنس الكرة المصرية" آنذاك، وشبه بالنجم الألمانى جونتر نيتزر بطل أوروبا عام 1972 وكأس العالم 1974 مع منتخب ألمانيا.

خاض الشيخ مع الأهلى 8 مواسم من النجاح والتألق حصل عليهم على العديد من الألقاب أبرزها الدورى المصرى 6 مواسم وكأس مصر مرتين، وقد خاض مع الفريق ما يقرب من 135 مباراة سجل خلالهم 36 هدفًا وصنع الكثير من الأهداف لنجوم الفريق.

كما اقتحم طاهر الشيخ مجال التمثيل، رغم أنه لم يكن يرغب فى التمثيل بعد العروض التى قدمت له، حتى إنه رفض فى البداية عرض المخرج أحمد يحيى المشاركه فى فيلم "رحله النسيان"، وتحجج بضرورة موافقة المدرب ليشارك فى الفيلم، لتأكده أن مدرب الفريق سيرفض الفكرة من الأساس، لكن هديكوتى مدرب الأهلى فى هذا الوقت ووافق، ليظهر طاهرالشيخ للمرة الأولى والأخيرة فى فيلم رحلة النسيان.

اعتزل الشيخ كرة القدم نهاية موسم 1980-1981 وأقيم مهرجان اعتزاله فى ديسمبر 1981 بمباراة جمعت الأهلى مع نجوم الأندية المصرية وانتهت بالتعادل 3-3 وقد سجل اللاعب أحد أهدافها.