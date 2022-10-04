شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ياو أنور للقاهرة استعداداً للانتظام فى تدريبات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل التوجولى ياو أنور الوافد الجديد لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى الغانى الأصل إلى مطار القاهرة الدولى، تمهيداً للانضمام إلى تدريبات الفريق خلال فترة الإعداد استعدادًا للموسم الكروى الجديد.

وكان هداف الدورى الغانى قد انضم مؤخرًا إلى صفوف منتخب توجو خلال سلسلة مبارياته التحضيرية فى المغرب ضمن الأجندة الدولية استعداداً لخوض المنافسات القارية المقبلة.

ويعد هذا الاستدعاء هو الأول لمهاجم الدراويش الجديد بعد الموافقة على تمثيل منتخب توجو.

ومن المعروف أن ياو كان أولى صفقات الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أنهى تعاقده مع النادى خلال شهر يونيو الماضى.

جدير بالذكر أن النجم التوجولى يبلغ من العمر 24 عامًا، وشارك خلال الموسم الماضى فى 30 مباراة وسجل 22 هدفاً وتُوج بجائزتى هداف وأفضل لاعب فى الدورى الغانى.