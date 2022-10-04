شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمر السعيد فى مهمة البحث عن الذات مع فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض عمر السعيد، مهاجم الزمالك السابق، تحديا جديدا، بعدما وقّع على عقود انتقاله إلى فريق فيوتشر خلال فترة الميركاتو الصيفى الجارية، وذلك لتدعيم خط هجوم ألفريق.

صاحب الـ32 عاما، لعب على مدار مسيرته الكروية فى 6 أندية وهي: الزرقا ـ الجونة ـ المقاصة ـ الإنتاج الحربى ـ وادى دجلة ـ الزمالك.

بدأ عمر السعيد مسيرته الكروية فى الدورى الممتاز مع نادى الجونة، حيث شارك فى 62 مباراة، سجل خلالها 16 هدفا، ثم انتقل إلى نادى مصر المقاصة فى موسم 2015/2016، حيث شارك مع الفريق الفيومى فى 6 مباريات لم يصنع أو يسجل أى أهداف.

وفى موسم 2016/2017، انتقل السعيد إلى فريق الإنتاج الحربي، حيث شارك معه فى 39 مباراة سجل خلالها 13 هدفا، قبل أن يلتحق بنادى وادى دجلة، حيث شارك فى 12 مباراة، سجل خلالها هدفين.

وفى موسم 2018/2019، بدأ عمر السعيد فصلا جديدا فى مسيرته الكروية عندما انتقل إلى نادى الزمالك، حيث شارك مع ألفريق الأبيض فى 88 مباراة، سجل خلالها 15 هدفا، وصنع 10 أهداف.

بلغ إجمإلى مشاركات عمر السعيد فى مسيرته الكروية 208 مباراة، سجل خلالها 47 هدفا، وصنع 10 أهداف، وتوج السعيد بـ4 بطولات مع نادى الزمالك بواقع: بطولتين دورى عام، بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وبطولة كأس مصر.