شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة محمد تتأهل لمواجهة أماندا صبحى فى نهائى أوراكل نت سويت للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية فريدة محمد إلى المباراة النهائية ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التى تستضيفها ولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت فريدة محمد على منافستها النيوزلاندية جويل كينج فى مباراة الدور نصف النهائى بنتيجة 2/1 فى مباراة استغرقت 35 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 10-12, 11-9.

بذلك تلتقى فريدة محمد فى مباراة الدور النهائى التى تقام فجر غد الأربعاء، مع الأمريكية أماندا صبحى، والتى فازت فى نصف النهائى على منافستها الكندية هولى نوتن بنتيجة 2/0 فى مباراة استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-9.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات، والذى تغير نظامه ليصدر الاثنين بشكل أسبوعى، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر السابع على التوالى، منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضى.

وأنهت نوران سيطرة نور الشرببينى لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتى امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 حتى مارس الماضى.

بينما حافظت هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة على المركز الثانى عقب تتويجها مؤخرا ببطولة مصر الدولية للاسكواش، لتتراجع نور الشربينى لاعبة سبورتنج إلى المركز الثالث.