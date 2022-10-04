شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجى يتأهل لمواجهة شقيقه فى نهائى أوراكل نت سويت للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل المصرى مروان الشوربجى، لاعب هليوبوليس، إلى المباراة النهائية ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التى تستضيفها ولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز مروان الشوربجى فى مباراة الدور نصف النهائى على منافسه البيروفى دييجو إلياس بنتيجة 2/1 فى مباراة استغرقت 40 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 7-11, 11-7.

وبذلك يلتقى مروان الشوربجى مع شقيقه الإنجليزى محمد الشوربجى فى المباراة النهائية التى تقام فجر غد الأربعاء.

وكان محمد الشوربجى قد فاز فى الدور نصف النهائى على مازن هشام لاعب وادى دجلة بنتيجة 2/1 فى مباراة استغرقت 40 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 8-11, 11-5.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش فى الأسبوع الجارى من شهر أكتوبر، وتقدم النيوزلاندى بول كول إلى المركز الأول فى صدارة التصنيف، بينما تراجع على فرج لاعب أندية وادى دجلة إلى المركز الثانى.

وحافظ مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلى، على التصنيف الثالث، وتقدم البيروفى دييجو إلياس للمركز الرابع.

بينما تراجع الإنجليزى محمد الشوربجى للمركز الخامس، واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز السادس، وحافظ مازن هشام لاعب وادى دجلة على تواجده فى المركز الثامن، وواصل مروان الشوربجى تواجده فى المركز التاسع.