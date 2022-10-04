شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستبعد بيرسي تاو من رحلة تونس لمواجهة اتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على استبعاد الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر من رحلة السفر إلى تونس الخميس المقبل، استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني للأهلي استبعاد بيرسي تاو من رحلة السفر إلى تونس لعدم جاهزية اللاعب الفنية، وحاجته بعض الوقت من أجل استعادة فورمة المباريات، بخلاف أنه لم يتعاف من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية والتي غاب بسببها فترة طويلة عن الأهلي.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في منح بيرسي تاو أطول وقت ممكن من الراحة، لاسيما بعدما علم بتكرار إصابة اللاعب فى العضلة الأمامية، ويرغب فى خضوع اللاعب لبرنامج تأهيل مكثف من أجل معالجة المشكلة التى يعاني منها اللاعب فى العضلة الأمامية قبل عودته للانتظام فى التدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة فى المباريات.